アメリカのトランプ大統領がグリーンランドの領有を要求している理由の一つに、ノーベル平和賞の受賞を逃したことが影響しているとの報道を受けて、ベッセント財務長官は「まったくのでたらめだ」と否定しました。複数のアメリカメディアは19日、トランプ大統領がノルウェーのストーレ首相に宛てた書簡の中で「ノーベル平和賞を受賞できなかった不満」を述べたことが、グリーンランドの領有を目指す理由の一つとだと指摘しました。