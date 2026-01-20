シャープが新型のプラズマクラスター冷凍冷蔵庫を発表。国内初となる生成AIサービスを搭載した奥行き63cmの「FiT63シリーズ」6機種と、独自の「どっちもドア」にオートクローズ機能を加えた3機種、計9機種を1月29日から順次発売する。価格はオープン、推定市場価格は以下の通り。○FiT63シリーズFiT63シリーズ607L（SJ-MF61R）：44万円前後545L（SJ-MF55R）：41万円前後505L（SJ-MF51R）：38万円前後457L（SJ-MF46R）：35万円前後4