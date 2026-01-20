20日のテレビ朝日系バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00〜)では、「日本全国激アツ空港巡り」を放送する。『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』＝テレビ朝日提供今回のテーマは、「日本全国激アツ空港巡り」。小学生のころ、パイロットを夢見ていたという石原は、飛行機も空の旅も大好き。今では年間200フライト以上をこなしており、全国の空港を知り尽くしてい