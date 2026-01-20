久しぶりに高齢の家族に会ったとき、「歩くのが遅くなったな」「前よりつまずきやすい気がする」――そんな変化に、ふと不安を覚えたことはありませんか。転びやすくなるのは加齢で足腰が衰えたからと思われがちですが、60代以降の世代では、“脳の老化”や“病気のサイン”として歩き方に変化が現れることもあります。今回は歩行変化と脳の関係を解説します。○歩き方の変化は「足腰」だけの問題ではない※画像はイメージです高齢