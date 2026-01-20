柄本佑が主演する映画『木挽町のあだ討ち』の主題歌に、椎名林檎の楽曲「人生は夢だらけ」が決定。あわせて、同楽曲を使用した主題歌スペシャルムービーが解禁された。【動画】椎名林檎の名曲が響く！『木挽町のあだ討ち』主題歌スペシャルムービー永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。監督・脚本は源孝志。主演の柄本佑は、あだ討ち事件の真