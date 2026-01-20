2011年1月にSF映画『GANTZ』が公開されて今月で15周年となる。原作は奥浩哉による同名の人気漫画で、タイトなラバースーツのイメージとともに記憶している人も多いのではないか？今回はそんなGANTZの世界に迷い込むキャラクターたちの中から、主に若手キャストに注目し、現在までの軌跡を振り返る。【写真】朝ドラヒロイン2人に大人気アイドルも『GANTZ』若手キャスト振り返り！奥浩哉による人気漫画を原作とした本作。何