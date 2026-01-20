女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さん（５５）がイメチェンを明かした。２０日までにインスタグラムを更新し、「メルボルンへ出発する前にＷＯＷＯＷの朝一スタジオ出演からそのまま＠ｔｗｉｇｇｙ＿ｔｏｋｙｏへ」とテニスの４大大会・全豪オープンに向け、ヘアカットしたことを報告。「パーマをポイントでかけて＠ｔｗｉｇｇｙ＿ｍｉｈｏｍａｔｓｕｕｒａさんに少し切ってもらった。これで２週間の真夏のメルボ