大切な人を失った後、その人の声がだんだん思い出せなくなるという喪失感に襲われる事がある。特に身近で聞いていたはずの「声」が記憶の中で遠ざかっていく感覚は、深い寂しさを伴うものだ。枇杷かな子さんがX（旧Twitter）に投稿した作品『亡くなった母の声が聞きたくて』は、多くの読者の心を打ち、反響が寄せられている。 【漫画】「亡くなった母の声が聞きたくて」を読む 物語は作者が亡くなった母の残した留守番電話を聞き