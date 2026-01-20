グレイシー・エイブラムスが、新作映画『Please』で女優デビューを果たす。ニコール・キッドマンが主演した『ベイビーガール』のハリナ・ラインが監督を務めるA新作で、銀幕デビューを飾ることになる。 【写真】どこか似てますね～大物監督でプロデューサーの父 ライン監督が脚本も手掛けているが、ストーリーについては今のところ明らかになっていない