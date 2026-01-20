イスラエルにある保育施設で、乳児2人が死亡し、53人が負傷する事故が発生した。19日（現地時間）、日刊紙タイムズ・オブ・イスラエルや救急・救助機関マゲン・ダビド・アドム（MDA、「ダビデの赤い盾」の意）などによると、同日、エルサレムにある私立の無認可保育施設で「子供たちが意識を失っている」との通報があった。救助隊が現場に駆けつけ、心肺蘇生法などの応急処置を施したが、生後4カ月の男児と女児、計2人の死亡が確認