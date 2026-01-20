日本代表イレブン＝2025年10月、味の素スタジアム国際サッカー連盟（FIFA）は19日、男子の世界ランキングを更新し、アジア最上位の日本は一つ下がって19位となった。ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で日本と同じ1次リーグF組のオランダは7位、チュニジアは47位。1位スペイン、2位アルゼンチン、3位フランスに変動はなく、アフリカ選手権準優勝のモロッコが8位に浮上した。（共同）