関西エアポート神戸は、神戸空港の開港20周年を記念したロゴマークを発表した。6つの候補の中から投票で選ばれた。海上空港である神戸空港をイメージした海の波を祝いの輪飾りに見立てたデザインで、神戸空港の魅力と20周年の祝祭、上昇する飛行機は旅の高揚感を表現している。投票は2025年12月16日から31日まで、神戸空港ウェブサイト上で行われた。今回選ばれたB案は、全4,757票のうち1,592票を集めた。