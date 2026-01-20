ということで、本屋なのです。たとえシャンデリアが下がってようとも店主が短パン＆ビーサンであろうとも（ もはやデフォルトレベルの確率）ここは東京の書店、なんて刺激的！でもさらに刺激強めなのは、本棚の中。ぜひに足を運んでいただければと。本だけ読んで生きていたいと願った店主の夢の城『YATO』＠両国独立系の書店って、店主が気難しそうなイメージがありませんか？通り過ぎてしまいそうになる控えめな佇まいの『YATO』