人との集まりが退屈で、雑談しても集中力が切れる――そんな自分を責めていませんか。自分の内側に関心が向くのなら、ひとりで満ちる力と最小限の社交があれば十分。人間関係を求めすぎないためには、どう考えればいいのでしょうかIVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』を