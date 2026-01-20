今永は絶大な信頼を勝ち取っているようだ(C)Getty Imagesカブスでメジャー3シーズン目に臨む今永昇太にとって、今季は自身のキャリアを左右する1年となる。昨季終了後、契約延長を巡り、球団と今永、双方ともオプションを行使せずFAとなった。その後、カブスが提示したクオリファイング・オファー（QO）を今永が受諾。単年2202万5000ドル（約34億円）で再契約を結んでいる。【動画】敵打者が呆然…今永昇太の「真っすぐ」奪三振