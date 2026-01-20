突然ですが、「バ先」の正式名称知っていますか？何の先を意味しているのでしょうか…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「バイト先」でした！バ先とは「バイト先」を省略した若者言葉です。「バイト」はアルバイト、「先」は働く場所や相手先を意味しており、この二つを組み合わせた「バイト先」をさらに短くした表現が「バ先」です。主に学生や若い世代の間で、「今日はバ先が忙しい」「新しいバ先に決まった」といった