イタリアの高級ファッションブランド「ヴァレンティノ」の創業者で、デザイナーだったヴァレンティノ・ガラヴァー二さんが亡くなりました。93歳でした。ヴァレンティノ・ガラヴァー二さんの財団によりますと、ガラヴァー二さんは19日、イタリア・ローマの自宅で愛する人々に囲まれながら亡くなったということです。93歳でした。ガラヴァー二さんは、1960年に自身の名前でもあるファッションブランド「ヴァレンティノ」を立ち上げ、