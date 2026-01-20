「マッチングアプリで、素敵な人と出会った」その相手と、将来について考え始めた矢先、相手から「将来のために、不動産も買ったほうがいいかもね」と持ち掛けられたら、あなたはどうするでしょうか？近年、顧客や同業者からよく聞くのは、そうした恋愛感情を利用して、相場より高いマンションを買わせようとするデート商法が増えている現実です。さらに恐ろしいのは、この社会問題がなかなか表面化せず、法規制の隙間から抜け落ち