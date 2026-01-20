錦織圭という奇跡【第10回】奈良くるみの視点（２）◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞◆細木秀樹の視点（１）〜（３）最初から読む＞＞◆奈良くるみの視点（１）＞＞「『SLAM DUNK』を貸してくれたのは、圭くんだった」世界ランキング最高32位、WTAツアー優勝1回。18歳でグランドスラム本戦に出場し、30歳で引退するまで世界のトップレベルに身を置いた奈良くるみさんは、テニス界では最も長く、錦織圭と時間と空