ドバイの「プロ野球」で川崎宗則が大活躍！昨年末、家族でドバイを訪れた際、砂漠の地でプロ野球の日本人選手が主役となる印象的な場面に立ち会いました。前編『川崎宗則、中島宏之がドバイで大活躍…！中東で躍動するプロ野球選手たちと砂漠から始まった“野球の未来“』で紹介してきたように、砂漠エリアに整備されたスタジアムで行われたプレーオフ最終戦では、スタメンの半分近くを日本人選手が占め、その存在感は際立っていま