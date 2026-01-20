パスワードを安全かつ簡単に管理するにはどうすればよいのか。東京大学環境安全研究センター特任研究員の飯野謙次さんは「私が現在使っているパスワードは384個もあるので、覚えきれない。ファイルで管理して、必要なときだけアクセスできるようにし、セキュリティも万全にしている」という――。※本稿は、飯野謙次『失敗マップのすすめ2つの質問に答えるだけで「ミスしない・させない」を仕組み化できる新ツール！』（日経BP）