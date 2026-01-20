伊藤忠をトップ商社へと押し上げた男「上司にも反対意見を平気で言うことで丹羽さんは有名でした。初めて役員に登用される際も、その直前まで社長に不満を言っていたそうです」（大手新聞社経済部デスク）伊藤忠商事の元社長・丹羽宇一郎氏が昨年12月24日、老衰のため86歳で亡くなった。民間人として初めて中国大使を務めたことでも知られている。「バブル崩壊後、不良債権処理に悩まされた時代に伊藤忠の副社長に就いた丹羽さんは