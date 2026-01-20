高血圧、糖尿病、高尿酸血症……。肥満はさまざまな病気を引き寄せ、放置すれば命の危険にまでつながる深刻な問題だ。にもかかわらず、「これくらい大丈夫」と甘く見てはいないだろうか。著書に『からだの声を聴く習慣』がある医師の鈴木孝子氏が、肥満の「本当の恐ろしさ」を警告する。「ただ太っているだけ」では済まされない肥満は多くの病気を引き寄せる最大の危険因子といっても過言ではありません。皆さんはご自分のBMI値を