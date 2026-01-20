北朝鮮における社会統制が日増しに強化される中、最前線で住民と直接向き合い、体制守護の「刃」としての役割を担う安全員（警察官）の業務も、ますます過重になっている。特に昨年は、社会安全省創立80周年という大々的な名分のもと、各種政治行事や内部検閲が相次ぎ、安全員にとっては例年以上に過酷な一年として記憶されている。取り締まりという強大な権限を背景に、住民から密かに賄賂を受け取ることができるとして、いわゆる