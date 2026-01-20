「高市解散劇場」をお膳立てした新聞報道高市早苗首相が19日、「解散する」と初めて明言した。これで胸をなでおろしたのは、大新聞ではないか。最初に書いた読売新聞も、追随した朝日新聞や毎日新聞も、根拠が明らかでない「解散構想」を、連日、1面トップの大見出しで書き続けた。新聞業界では、他社が一斉に扱っている大きなニュースを自社だけが報道し損ねてしまうことを「特オチ」と言い、大変な落ち度だと見なされる。この「