2026年こそはたくさん本を読みたい……そんな目標を立てた人もいるのでは？さまざまな知識や考え方、豊かな感情を与えてくれる新刊4冊を紹介します。『ブーズたち鳥たちわたしたち』江國香織／角川春樹事務所／1870円大学教員の恵理加はドン・ウィンズロウの小説に出てきた澄んだクラムチャウダーを食べに米国北東部の町へ。そこでは100年前に日本から移住してきたbooze（河童）がすみ着いていた。人と野生動物の共生域が膨