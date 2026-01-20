1月18日、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが、東京都墨田区の両国国技館を訪れ、ご一家で大相撲初場所8日目の取組を観戦された。天皇陛下が大相撲を観戦される「天覧相撲」は、2020年以来6年ぶりとなる。【全身を見る】オレンジ色やピンク色が印象的な振袖姿で観戦された愛子さま、貴賓席からグッと前に顔を出して土俵を覗き込んでいる様子天皇ご一家は午後4時半過ぎに来館され、午後5時に国技館2階にある貴賓席にお座りになっ