よく当たる「世界10大リスク」2026年は、日本も含めた世界が「動」の年になり、2027年は「乱」の年になると私は見ている。そんな中、ユーラシア・グループの「2026年世界10大リスク」が発表された。ユーラシア・グループは、ニューヨークに本部を置く独立系のシンクタンクで、1998年に政治学者のイアン・ブレマー氏が設立した。毎年の年初に、その年の「世界10大リスク」を発表することで知られる。私はもうかれこれ20年くらい、毎