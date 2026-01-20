2025年度の「JRA賞馬事文化賞」を受賞した『相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）は「マイネル軍団の総帥」として競馬ファンに愛された故・岡田繁幸氏の生涯を描いたノンフィクションだ。今回は岡田氏が地方馬・コスモバルクと巻き起こした快進撃の舞台裏を同書から抜粋して公開する。当時、岡田氏の尽力によりホッカイドウ競馬で初めて導入された外厩制度である「認定厩舎制度」を利用