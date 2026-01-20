「高齢の親の誕生日にケーキいらないって言われた」「親が高齢だと誕生日にお祝いのメッセージできるのいつまでだろうって思う」高齢の親の誕生日をお祝いする人はどのようにしているのか。SNSでは上記のような声もある。さらにこんなちょっと切ない声もあった。「母の誕生日にお祝いをしたらすごく喜んでくれた。でも明日には忘れちゃうんだろうなあ」高齢になってあまり食べられなくなったり、認知症になって忘れてしまったり…