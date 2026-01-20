女優の本田翼が１８日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを披露した。「私服」とつづり、写真を投稿。ミニ丈のブラウンのセットアップに、ニーハイソックスを合わせたスタイルで、イスに腰かけ、リラックスしている様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「見とれてしまうなぁ♥」「絶対領域がエグい」「もぉーたまらん」「超超超素敵です」「綺麗可愛の…無敵女子」といったコメントがあがった。