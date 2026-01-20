日本テレビの河出奈都美アナウンサーが１８日付で自身のＳＮＳを更新。人気アニメキャラのコスプレ姿を披露した。「去年、２年ぶりに参加したハロウィンイベントでアニメ『葬送のフリーレン』に登場する大魔族アウラのコスプレをしました」と書き出し、ピンク髪が印象的で、肩やおなかがあらわになった衣装をまとった姿を複数枚投稿。また、「今回は、いろいろと“挑戦”が多かったキャラでした」とつづり、撮影時の表情や天候