レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南まみが、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】パーフェクトボディ！大人の余裕を感じさせる日南まみ30歳を迎えた日南だが、大人の余裕を感じさせるグラビアが6ページにわたって展開されている。「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」。一気にフォロワーが増えたという。インタビューではグラビアへの