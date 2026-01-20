モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠が１６日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のビジュアルを披露した。「なんか寒くないな」と投稿。デニムジャケットにグレーのパーカーを合わせたコーディネートで、大きめのフードをすっぽりとかぶり、カメラをジっと見つめる様子や、ダブルピースをする姿などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「センス最高」「透き通ってる」「顔面が強すぎます」「ビジュキラキラですね」といっ