トラディショナルなツインスポーツに斬新テクノロジーを注ぎ込むスズキ！ 1983年、スズキはGR650というミドルクラスのDOHCツインスポーツをリリースした。一見するとトラディショナルなデザインで、フロント19インチにリヤ16インチとアメリカンスポーツ的な仕様。しかしリヤサスは、フルフローターというショックユニットを上下からリンクで押す、GPマシン直系のハイメカも搭載、そ