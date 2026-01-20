2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられて以降、高卒後すぐに社会人となる若者たちは「大人」に対してどのような意識を持っているのでしょうか。株式会社ジンジブ（大阪市中央区）が実施した「大人の実感」に関するアンケート調査によると、4割強が「客観的に見て、18歳は大人だと思う」と回答したことがわかりました。【調査結果を見る】高卒新社会人にとっての「理想の大人」とはどんな人？調査は、同社が主催する高卒の新社会