●「大寒」寒波で一気に冬の空気に。日中も寒さ対策を●全般的に雲が多く、午後ほど日本海側を中心に時雨模様のにわか雨●あす21日(水)からさらに気温低下。寒波は週末まで長期化するおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は前線の接近により、北部を中心に一時にわか雨がありました。この時間にかけて雲の量が多くなってきていますが、現在県内で天気の崩れているところはありません。 昨夜、県内に雨を降らせた低気圧や前線は、