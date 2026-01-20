北海道・静内警察署は2026年1月19日、北海道新ひだか町の無職の男（59）を暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで逮捕しました。男は2025年11月28日午後8時ごろから午後11時ごろまでの間、自宅を訪ねて来た北海道帯広市の知人の男性（55）に対し、暴力団員とのつながりや危害を加えるそぶりを示して脅迫した疑いが持たれています。2025年12月22日に男性が「ヤクザの名前を出されて脅された」と警察に通報したことで事件が発覚しま