19日に明治安田生命との所属契約締結が発表された18歳の伊藤愛華は、現在、目標に掲げている「ルーキーイヤーで初優勝」に向けオフを過ごしている。【写真】伊藤愛華がキャップを脱ぎました埼玉栄高3年の伊藤は、昨年のJLPGA（日本女子プロゴルフ協会）最終プロテストでトップ合格。その後のQTでも16位になり、今季開幕をレギュラーツアーで迎えることが確定している。現在は「普段からお世話になっている練習場」での打ち込みやラ