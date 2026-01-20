あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座驚きの展開が起こりやすい日ですが、ピンチではなくチャンスの始まりかもしれません。即断即決の力が冴えるので、直感を信じて動くと良い方向に。柔軟に対応できれば、周囲からの評価も自然とアップ。想定外の流れさえ、あなたの味方になる日です。★第2位……双子座