野球日本代表・侍ジャパンは16日、3月に行われるWBCに出場予定の選手11人を新たに発表。これを受けて、野球解説者の赤星憲広氏がキーマンについて語りました。赤星氏がキーマンに選んだのは、阪神の佐藤輝明選手。昨季はセ・リーグで40本塁打、102打点で打撃2冠、また最優秀選手賞(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞も獲得しました。赤星氏は、佐藤選手について、「長打力が一番期待されてはいるんですけど、実は守っても昨