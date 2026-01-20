漫才コンビ、カベポスターが19日放送のMBSラジオ「カベポスターのMBSヤングタウン」で、4月から活動拠点を東京に移すと発表した。番組放送終了直前に「4月から我々は東京に行かせていただきます」と突然、明かした。大阪出身の浜田は「大阪には本当にお世話になりました。（NSCに入る前）就職で大阪を離れる時はそんなに思わなかったけど、今は日に日にさびしいです」と話した。また三重県名張市出身の永見は「いつかは東京へ、と