俳優の岡田将生と染谷将太がこのほど、都内で行われたTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』(4月スタート、毎週金曜22:00〜)の制作発表会見に登場した。『田鎖ブラザーズ』制作発表会見に登場した染谷将太ドラマは、子供のころに何者かに両親を殺害され、成長して刑事と検視官になった兄弟が、時効となった事件の犯人を追う完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田は田鎖家の長男で刑事の田鎖真、染谷は田鎖家の次男で検視官の田鎖