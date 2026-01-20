俳優の岡田将生が、4月期のTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』(毎週金曜22:00〜)で同局のドラマに初主演し、岡田の弟役を染谷将太が演じることが決定した。2人はこのほど都内で行われた制作発表会見に出席し、互いへの思いなどを語った。『田鎖ブラザーズ』制作発表会見に出席した岡田将生と染谷将太ドラマは、子供のころに何者かに両親を殺害され、成長して刑事と検視官になった兄弟が、時効となった事件の犯人を追う完全オリジナ