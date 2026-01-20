日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00〜)が、きょう20日に放送。「雪国で育った有名人」が集結する。『踊る!さんま御殿!!』テーマ「雪国で育つとこういう人になります」では、福井県出身の大和田伸也が「子どもの頃からの癖で、今でも雪が降るとテンションが上がって、犬と一緒に歓喜の踊りをする」と、うれしそうに踊るジェスチャーを披露。大和田の渋い見た目との意外なギャップに全員思わず笑ってし