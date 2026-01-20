シャオミ（Xiaomi）が新製品のモバイルバッテリ「Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W」を発表した。オンラインではXiaomi公式サイト（mi.com）／Xiaomi公式 楽天市場店／Amazon.co.jpなど、実店舗では日本にも次々にオープンしているXiaomi Store各店舗で1月15日から順次発売されている。価格は7,980円だ。シャオミのUltrathin Magnetic Power Bank 5000 15W（右）と、Google Pixel 10 Pro XL（左）。とにかく薄いモバイルバ