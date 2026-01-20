韓国の俳優のソン・イェジンさん（44）が2026年1月15日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを報告した。ソン・イェジンさんは、コロナ禍の2020年に大ヒットとなった韓国のラブロマンスドラマ「愛の不時着」（2019年〜2020年）でヒロインを演じて注目を集めた。ロウソクの火を吹き消してソン・イェジンさんは、豪華なバースデーケーキを前にした笑顔ショットを投稿。ほかにも、誕生日を祝われている様子をとら