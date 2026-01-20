小学生を対象にした「スケート教室」が北九州市で開催されました。子どもたちは、慣れない氷に悪戦苦闘です。北九州市小倉北区のアイススケートセンターで開かれた「スケート教室」。参加したのは、小倉中央小学校の1・2年生など合わせて118人です。■児童「楽しみで、最高です。」「スーっとペンギンみたいに滑ってみたい。」この教室は、スケートリンクが特設されるこの時期に合わせて、北