トランプ米大統領欧州はグリーンランドではなくウクライナに集中すべき トランプ米大統領は、欧州はロシアとウクライナの戦争に集中すべきだと語った。 欧州が集中すべきはウクライナでありグリーンランドではない。グリーンランドとの合意が成立しない場合は欧州諸国に対する関税は必ず実行する。グリーンランドを完全かつ全面的に支配しなければ世界は安全ではない。