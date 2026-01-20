ECB次期副総裁にクロアチア中銀総裁デギンドス氏は5月末退任 きのうのユーロ圏財務相会合でECBデギンドス副総裁の後任にクロアチア中銀のブイチッチ総裁が指名された。ただ、正式ではなく今後の欧州議会公聴会とECB理事会の協議を経て正式に指名される。 デギンドス副総裁は5月末で任期が満了する。